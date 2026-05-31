Deutschland Deutschland GER
Finnland Finnland FIN
Heute 20:45 Uhr
1 1.12
X 9.25
2 14.50
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

WM-Testspiel heute: Deutschland - Finnland

Die Nagelsmann-Elf bestreitet in Mainz das erste von zwei anstehenden Testspielen vor der Fußball-WM. LIVE-Infos:

WM-Testspiel heute: Deutschland - Finnland Foto: © IMAGO / Ulrich Hufnagel
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Deutschland trifft am Sonntag in Mainz im ersten von zwei verbleibenden WM-Testspielen auf Finnland (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Nach dem Spiel gegen Finnland hebt die Nagelsmann-Elf nach Amerika ab, wo am 6. Juni in Chicago noch ein Testspiel gegen WM-Gastgeber USA ansteht.

Bei der WM sind die Deutschen mit Ecuador, Elfenbeinküste und Curacao in Gruppe E und natürlich der große Favorit auf den Gruppensieg.

Die Finnen sind nicht bei der Weltmeisterschaft mit dabei, dennoch möchten die Nordlichter gegen Deutschland kein schlechtes Bild abgeben.

WM-Tippspiel: Gewinne tolle Preise >>>

LIVE-Ticker:

Mehr zum Thema

Kontrahenten im Super-Cup-Finale in Salzburg stehen fest

Kontrahenten im Super-Cup-Finale in Salzburg stehen fest

Fußball
2
WM-Testspiel heute: Schweiz fordert ÖFB-Gegner Jordanien

WM-Testspiel heute: Schweiz fordert ÖFB-Gegner Jordanien

Fußball
Rapid-Youngster im Visier ausländischer Vereine

Rapid-Youngster im Visier ausländischer Vereine

2. Liga
Premier-League-Klub zeigt konkretes Interesse an Patrick Wimmer

Premier-League-Klub zeigt konkretes Interesse an Patrick Wimmer

Deutsche Bundesliga
Oliver Glasner: Treffen mit AC Milan vereinbart

Oliver Glasner: Treffen mit AC Milan vereinbart

Serie A
7
Offenbar fix: Rapid verstärkt Mittelfeld

Offenbar fix: Rapid verstärkt Mittelfeld

Bundesliga
21
Neuer Außenverteidiger für Red Bull Salzburg?

Neuer Außenverteidiger für Red Bull Salzburg?

Bundesliga
5

Kommentare

Fußball Sonstiges (Fußball) Deutschland (Team, Fußball) Julian Nagelsmann Finnland DFB-Team