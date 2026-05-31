Deutschland GER
Finnland FIN
Heute 20:45 Uhr
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WM-Testspiel heute: Deutschland - Finnland
Die Nagelsmann-Elf bestreitet in Mainz das erste von zwei anstehenden Testspielen vor der Fußball-WM. LIVE-Infos:
Deutschland trifft am Sonntag in Mainz im ersten von zwei verbleibenden WM-Testspielen auf Finnland (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<).
Nach dem Spiel gegen Finnland hebt die Nagelsmann-Elf nach Amerika ab, wo am 6. Juni in Chicago noch ein Testspiel gegen WM-Gastgeber USA ansteht.
Bei der WM sind die Deutschen mit Ecuador, Elfenbeinküste und Curacao in Gruppe E und natürlich der große Favorit auf den Gruppensieg.
Die Finnen sind nicht bei der Weltmeisterschaft mit dabei, dennoch möchten die Nordlichter gegen Deutschland kein schlechtes Bild abgeben.
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