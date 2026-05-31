Deutschland trifft am Sonntag in Mainz im ersten von zwei verbleibenden WM-Testspielen auf Finnland (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Nach dem Spiel gegen Finnland hebt die Nagelsmann-Elf nach Amerika ab, wo am 6. Juni in Chicago noch ein Testspiel gegen WM-Gastgeber USA ansteht.

Bei der WM sind die Deutschen mit Ecuador, Elfenbeinküste und Curacao in Gruppe E und natürlich der große Favorit auf den Gruppensieg.

Die Finnen sind nicht bei der Weltmeisterschaft mit dabei, dennoch möchten die Nordlichter gegen Deutschland kein schlechtes Bild abgeben.

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