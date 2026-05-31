Österreichs WM-Auftaktgegner Jordanien muss gegen die Schweiz eine deutliche Testspiel-Niederlage hinnehmen. In St. Gallen kassiert das Team von Trainer Jamal Sellami eine 1:4-Pleite.

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Die Schweizer sind gegen die Nummer 63 der FIFA-Weltrangliste in Hälfte eins das klar spielbestimmende Team, vor der Pause auf 74 Prozent Ballbesitz. Generell ist das Tempo aber sehr gemächlich, beiden Teams ist anzumerken, dass sie kein Risiko eingehen wollen - das Hauptaugenmerk scheint darauf zu liegen, keine Verletzungen aus dem Spiel mitzunehmen.

Aus einem Elfmeter bringt Breel Embolo die Eidgenossen in Führung (28.), in Minute 33 erzielt Dan Ndoye das 2:0. Jordanien kann nach einem Fehlpass von Granit Xhaka beinahe den Anschlusstreffer erzielen, Mousa Tamari kann das Geschenk aber nicht nutzen - Schweiz-Keeper Yvon Mvogo wehrt mit dem Fuß ab.

Kurz vor der Halbzeit versucht es Jordaniens Ali Olwan aus der Distanz - das dritte Tor erzielt aber die Schweiz. Saed Al Rosan bringt Embolo im Strafraum zu Fall, nach VAR-Check gibt es den zweiten Strafstoß für die Schweiz. Xhaka verwandelt sicher (45.+10).

Schiri beendet Spiel wegen Gewitter vorzeitig

Nach der Pause wechseln beide Teams erwartungsgemäß fleißig durch. Jordanien bringt vier Neue, die Schweiz - nach der Pause wesentlich schlechter als zuvor - tauscht siebenfach.

Torhüter Yazeed Abulaila kann sich zunächst zweimal auszeichnen, der eingewechselte Youngster Odeh Al Fakhouri trifft zum 1:3-Anschlusstreffer Jordaniens (51.). Ein vermeintlicher Handelfmeter für Jordanien wird vom VAR einkassiert (58.).

Einen schweren Fehler von Jordanien-Abwehrspieler Ibrahim Saadeh kann Christian Fassnacht zum 4:1 nutzen (79.). Während des in der Schlussphase einsetzenden Gewitters passiert sportlich nichts mehr, es bleibt beim 4:1. Kurios: Schiedsrichter Rohit Saggi aus Norwegen pfeift die Partie in Minute 87 ab, zuvor blitzte es. Die restlichen Spielminuten werden zur Überraschung aller aber noch nachgeholt (alles dazu >>>).

Jordanien trifft vor dem WM-Spiel gegen Österreich noch auf Kolumbien, die Schweiz spielt noch gegen Australien.