Der Skandal um die "Begnadigung" von US-Stürmer Folarin Balogun geht in die nächste Runde.

Nachdem die Rotsperre des Angreifers im Zuge eines Anrufs von US-Präsident Donald Trump bei FIFA-Präsident Gianni Infantino auf Bewährung ausgesetzt wurde, sieht sich der Weltverband einer Welle der Entrüstung ausgesetzt.

Neben Achtelfinal-Gegner Belgien äußerten nun auch England-Teamchef Thomas Tuchel sowie Jürgen Klopp harte Kritik am Vorgehen der FIFA. Auch die UEFA und zahlreiche nationale Verbände äußerten ihren Unmut.

Am Montagnachmittag legt Donald Trump nun mit einem bizarren Statement nach.

Im Rahmen einer Pressekonferenz im Oval Office bezog der exzentrische US-Präsident (80) Stellung zu seiner Intervention in der Causa.

Trump wusste nicht, was Rote Karte bedeutet

„Ich habe um eine Überprüfung gebeten, weil ich nicht dachte, dass es ein Foul war“, sagte Trump auf einer Pressekonferenz im Oval Office. „Ich habe lediglich eine Überprüfung gefordert, weil ich es nicht für ein Foul hielt, und ich kenne mich mit solchen Dingen aus.“

Weiter sagt Trump: "Ich finde nicht, dass es ein Foul war. Es waren zwei großartige Athleten, die zusammengekracht sind. Es war nicht, als hätte er jemandem ins Gesicht geschlagen."

Trump habe "nicht gewusst, was zur Hölle eine Rote Karte bedeute". Als er "herausgefunden habe, was es heißt, habe ich gesagt, 'Ihr wollt mich auf den Arm nehmen'".

Schiedsrichter "etwas verdächtig"

Es sei "eine Sache, einen Spieler für ein Spiel zu bestrafen, aber wie bestraft man jemanden für ein Spiel, dass noch nicht gespielt wurde. Das ist sehr unfair."

Als wär das nicht genug, bezeichnet Trump den brasilianischen Schiedsrichter Raphael Claus als "etwas verdächtig", wenn man sich dessen "Vergangenheit ansehe". Kurios: Über FIFA-Präsident Gianni Infantino sagt Trump: "Ich habe mit einem hochrespektierten Mann gesprochen, dessen Ansehen sich verzehnfacht hat".

Die USA treffen am Dienstag (ab 02:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) auf Belgien. Ob Balogun da tatsächlich zum Einsatz kommen wird, wird sich zeigen.