-
Highlights: Ein Doppelpack, eine Rote und zwei Elfer bei Mexiko-EnglandFIFA WM 2026
-
Highlights: Haaland-Gala gegen BrasilienFIFA WM 2026
-
Highlights: Mbappe-Elfer erlöst Frankreich gegen ParaguayFIFA WM 2026
-
Highlights: Effizientes Marokko macht es deutlichFIFA WM 2026
-
Highlights: Das Goldtor von Arias gegen GhanaFIFA WM 2026
-
Highlights: Traumtor - doch Argentinien biegt Kap Verde trotzdemFIFA WM 2026
-
Highlights: Elferkrimi! Ägypten zwingt Australien in die KnieFIFA WM 2026
-
LASK - Dynamo KiewTestspiel
-
Highlights: So bricht die Schweiz ihren WM-FluchFIFA WM 2026
-
Highlights: Klaut VAR Kroatien reguläres Ausgleichstor gegen Portugal?FIFA WM 2026
-
Julian Quinones
- Raul Jimenez
Unglaublich bitter! England-Routinier verletzt sich beim Jubeln
Der 36-Jährige stürzt bei den Feierlichkeiten nach dem Viertelfinaleinzug über die Bande. Tuchel spricht von einer Handgelenksverletzung:
Englands Nationalspieler Jordan Henderson hat sich beim Jubeln mit dem Team nach dem Achtelfinalsieg gegen Mexiko wohl schwerer verletzt.
Der 36-Jährige habe sich am Handgelenk verletzt, sagte Trainer Thomas Tuchel nach dem 3:2 (zum Spielbericht >>>).
"Es ist eine ziemlich schwere Verletzung und es passt einfach nicht zu diesem Abend, dass Jordan jetzt nicht bei uns ist." Henderson sei nun im Krankenhaus.
Party unterbrochen
Mitten in den WM-Feierlichkeiten hatten die englischen Nationalspieler und Betreuer plötzlich einen Kreis gebildet. Bei der Party vor den Fans der Three Lions war Henderson offenbar über eine Bande gestürzt und unglücklich auf die Hand gefallen. Auf einer Trage wurde er in die Katakomben des Aztekenstadions getragen.
Kapitän Harry Kane hatte sich zunächst keine großen Sorgen gemacht. "Ich glaube, es geht ihm gut. Es ist nur etwas mit seinem Arm", sagte der Stürmer bei der BBC.
England trifft im Viertelfinale auf Norwegen. Henderson kam bei der WM bisher zu einem Kurzeinsatz.