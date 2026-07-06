"So viel Drama sollte niemand um vier Uhr morgens erleben"

Am Ende hallte "Wonderwall" durchs Azteken-Stadion in Mexiko City. Englands Spieler und Fans sangen im Gleichklang - so euphorisch, dass Harry Kane beinahe die Stimme versagte.

"Sorry, meine Stimme ist weg, ich habe die ganze Zeit gesungen, ich kann nicht wirklich reden", entschuldigte sich der englische Kapitän im Interview mit der "BBC" gleich nach dem Schlusspfiff.

"Es ist unglaublich. Ein verrücktes Spiel. Mein Gott, wir haben so gekämpft. Unglaublich, die Mannschaft, alles, das ist so unglaublich", krächzte Kane.

Tuchel: "Wir mussten alles aufbieten"

England steht nach einem wahren Schlagabtausch mit Mexiko im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Die Three Lions schlugen den Co-Gastgeber 3:2 (zum Spielbericht >>>).

Jude Bellingham mit einem Doppelschlag (36., 38.) und Harry Kane (60.) per Foul-Elfmeter trafen für die Engländer. Mexiko konnte durch Julian Quinones (42.) und Raul Jimenez (69.) ebenfalls vom Elferpunkt nur verkürzen.

Nach einer Roten Karte für Jarell Quansah (54.) spielte England fast 50 Minuten in Unterzahl.

"Ich bin sehr stolz. Wir mussten alles aufbieten. Es war ein sehr schwieriges Spiel. Immer wenn wir dachten, wir kriegen jetzt das Momentum auf unsere Seite, gab es Rückschläge", analysierte Teamchef Thomas Tuchel.

Sein Team habe Mentalität gezeigt. "Wenn es hart wird, geben sie niemals auf, sie verlieren nie den Glauben. Es war ein weiterer wichtiger Schritt."

"Eines der größten Ergebnisse in Englands WM-Geschichte"

"40 Jahre nach der 'Hand Gottes' hat das Schicksal diesmal zugeschlagen. Drei Löwen, 26 Helden. So viel Drama sollte niemand jemals um vier Uhr morgens erleben. Es ist eines der größten Ergebnisse in Englands WM-Geschichte", titelt die "BBC".

England darf weiter vom zweiten WM-Titel nach dem Triumph 1966 träumen. Die Mannschaft von Thomas Tuchel trifft nun in einem rein europäischen Viertelfinale am kommenden Samstag in Miami (23.00 Uhr MESZ) auf Norwegen.

Mexiko "kann sich keinerlei Vorwürfe machen"

Mit Mexiko verabschiedete sich nach Kanada hingegen der nächste Gastgeber. Für "El Tri" war es in der elften WM-Partie im Estadio Azteca die erste Niederlage überhaupt. Im Turnierverlauf hatte die Mannschaft von Javier Aguirre vor dem Achtelfinale noch kein Gegentor erhalten und alle vier Spiele gewonnen.

"Ich kann meiner Mannschaft keinerlei Vorwürfe machen. Wir haben alles gegeben, und das ist ein großartiges Team. Das hier ist das höchste Niveau, da darf man sich keine Fehler erlauben, denn die werden sofort teuer bestraft. Wir sind mit unseren Wechseln ins Risiko gegangen, um die Überzahl auszunutzen, aber es hat nicht sein sollen", sagt Trainer Javier Aguirre.

Die Highlights des Spiels im VIDEO: