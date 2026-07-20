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"Ihr redet zu viel" - Otamendi schießt gegen Spanier

Der Innenverteidiger lieferte sich nach Schlusspfiff ein Wortgefecht mit Rodri und Aymeric Laporte.

"Ihr redet zu viel" - Otamendi schießt gegen Spanier Foto: © IMAGO / EPA
Textquelle: © LAOLA1
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Das WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien (zum Spielbericht>>>) hat auch nach dem Schlusspfiff für Gesprächsstoff gesorgt. Wie die spanische Zeitung "Marca" berichtet, suchte Argentiniens Nicolas Otamendi nach dem Abpfiff den direkten Weg zu Rodri und Aymeric Laporte – und fand deutliche Worte.

"Ihr habt die ganze Woche über den Schiedsrichter gejammert … ihr redet zu viel", soll der argentinische Innenverteidiger dem spanischen Duo zugerufen haben. Otamendi spielte damit auf die Diskussionen rund um die Schiedsrichter-Leistungen vor dem Finale an.

Verbale Attacke nach Abpfiff

Laporte hatte im Vorfeld des Endspiels unter anderem die harte Gangart der Argentinier thematisiert und betont, dass viel von der Leitung durch Referee Slavko Vincic abhängen werde.

Nach dem Schlusspfiff kochten die Emotionen auf beiden Seiten hoch. Während die Spanier ausgelassen ihren WM-Triumph feierten, kam es zu einer Rudelbildung. Argentiniens Leandro Paredes brannten dabei die Sicherungen durch, Otamendi blieb hingegen bei einer verbalen Attacke.

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