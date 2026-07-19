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WM-Finale! Die Aufstellungen von Spanien und Argentinien

Luis de la Fuente und Lionel Scaloni können im Endspiel aus dem Vollen schöpfen.

WM-Finale! Die Aufstellungen von Spanien und Argentinien Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Spanien und Argentinien bestreiten das Finale der Fußball-WM. Ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Spaniens Teamchef Luis de la Fuente schickt dieselbe Startelf wie beim beeindruckenden 2:0-Erfolg im Halbfinale gegen Frankreich aufs Feld. Der ehemalige Weltfußballer Rodri führt den Europameister als Kapitän an.

Beim Titelverteidiger gibt es hingegen drei Veränderungen: Lionel Scaloni ersetzt Nahuel Molina, Leandro Paredes und Giuliano Simeone durch Gonzalo Montiel, Rodrigo de Paul und Nico Gonzalez.

Die Aufstellungen beider Mannschaft:

Startelf Spanien: Simon; Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella; Olmo, Rodri, Fabian; Yamal, Oyarzabal, Baena

Ersatzbank Spanien: Raya, J. Garcia, Pubill, E. Garcia, Grimaldo, Llorente, Pedri, Zubimendi, Gavi, Merino, Williams, Munoz, Iglesias, Pino, Torres

Startelf Argentinien: E. Martinez; Montiel, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; Fernandez, De Paul, Mac Allister; Messi, Alvarez, Gonzalez

Ersatzbank Argentinien: Rulli, Musso, Otamendi, Molina, Medina, Barco, Lo Celso, Paredes, Palacios, Senesi, Lopez, Simeone, Paz, La. Martinez, Almada

Bilder: Das waren die WM-Bälle seit 1970

1970 - Mexiko
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