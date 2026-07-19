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WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Spanien vs. Argentinien

WM 2026 heute live: Wo läuft Spanien gegen Argentinien am Sonntag um 21:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Spanien vs. Argentinien Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Finaltag bei der FIFA WM 2026! Am Sonntag steigt das Spiel um den WM-Titel zwischen Spanien und Argentinien (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Diese Sender zeigen das WM-Finale heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ORF1. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF On zu sehen.

In Deutschland ist das Spiel im Free-TV auf ZDF zu sehen, zusätzlich wird es bei MagentaTV übertragen.

Hier siehst du das Spiel LIVE im TV:

Sonntag, 19.07., 21:00 Uhr: Spanien - Argentinien

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

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