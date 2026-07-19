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Heute 21:00 Uhr
NEWS
WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Spanien vs. Argentinien
WM 2026 heute live: Wo läuft Spanien gegen Argentinien am Sonntag um 21:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.
Finaltag bei der FIFA WM 2026! Am Sonntag steigt das Spiel um den WM-Titel zwischen Spanien und Argentinien (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Diese Sender zeigen das WM-Finale heute LIVE
In Österreich läuft die Partie live auf ORF1. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF On zu sehen.
In Deutschland ist das Spiel im Free-TV auf ZDF zu sehen, zusätzlich wird es bei MagentaTV übertragen.
Hier siehst du das Spiel LIVE im TV:
Sonntag, 19.07., 21:00 Uhr: Spanien - Argentinien
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: ZDF & MagentaTV