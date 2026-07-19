WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Spanien vs. Argentinien

Finaltag bei der FIFA WM 2026! Am Sonntag steigt das Spiel um den WM-Titel zwischen Spanien und Argentinien (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Diese Sender zeigen das WM-Finale heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ORF1. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF On zu sehen.

In Deutschland ist das Spiel im Free-TV auf ZDF zu sehen, zusätzlich wird es bei MagentaTV übertragen.

Hier siehst du das Spiel LIVE im TV:

Sonntag, 19.07., 21:00 Uhr: Spanien - Argentinien