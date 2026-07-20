Spanien ist zum zweiten Mal Weltmeister!

Spanien ist zum zweiten Mal nach 2010 Weltmeister!

Im Finale von East Rutherford setzt sich der amtierende Europameister gegen Titelverteidiger Argentinien mit 1:0 nach Verlängerung durch.

Das Goldtor erzielt Ferran Torres in der 106. Minute gegen zehn Gegenspieler, nachdem die "Albiceleste" in der Nachspielzeit Enzo Fernandez mit Gelb-Rot vorgeben muss (90.+3).

Lionel Messi und Co. bleiben in den 90 regulären Spielminuten als erstes Team in einem WM-Finale überhaupt ohne einen einzigen Schuss.

Erste Hälfte ohne richtig dicke Möglichkeit

Die erste kleine Chance findet Spanien vor: Yamal hat halbrechts etwas Raum, sein Schuss aus engem Winkel wird aber leichte Beute für Martinez (5.).

Bis zur Hydration Break hat Spanien leichten Feldvorteil, ohne brandgefährlich zu werden. Erst dann muss Unai Simon schneller am Ball sein als Alvarez (28.).

Die zwingenden Möglichkeiten gibt es vor der überlangen Halbzeit allerdings hüben wie drüben nicht. Schmerzhaft ist für Argentinien die frühe Auswechslung von Lisandro Martinez (44.).

Verlängerung in Unterzahl

Die erste richtig gute Möglichkeit ist ein Kopfball von Ferran Torres am Fünfer: Lamine Yamal hält den Ball im Spiel und flankt, sein Barca-Teamkollege gerät aber in Rückenlage und bekommt nicht genug Druck dahinter (66.).

Zur Schlussviertelstunde erhöht Spanien die Schlagzahl. Rodri prüft Martinez, der besteht mit einer Unsicherheit (76.). Auch gegen einen erneuten Torres-Kopfball ist er da (81.).

In der Nachspielzeit werden die Argentinier für ihr durchgehend ruppiges Spiel bestraft: Enzo Fernandez kommt gegen Pau Cubarsi zu spät und sieht seine zweite Gelbe - die erste gab es für Kritik (90.+3).

Als Paredes gegen Torres für eine gute Freistoßposition sorgt, wäre eigentlich gleich eine zweite Gelb-Rote fällig (90.+6), Schiedsrichter Slavko Vincic lässt Gnade vor Recht ergehen. Yamal zwingt Martinez zu einer letzten Parade vor der Verlängerung.

Torres legt alles in den Schuss

In der 96. Minute landet ein erster Ball im Tor: Williams netzt, zuvor begeht Merino aber ein schwer zu sehendes Foul. Der VAR bestätigt die Aberkennung.

Erst nach erneutem Seitenwechsel klingelt es dann wirklich: Williams legt einen zu langen Ball auf Torres zurück, der freisteht und die Kugel wuchtig unter die Latte knallt (106.).

Beinahe entscheidet der Joker die Partie vorzeitig, ist beim Zuspiel zu seinem erfolgreichen Solo Richtung Tor aber einen Hauch vorne (113.).

In den Schlussminuten wird Argentinien doch noch aktiv: Merino rettet gegen Simeone in höchster Not (120.), nach der folgenden Ecke knallt der Sohn von Trainerlegende Diego Simeone den Ball aus bester Position übers Tor (120.+1).