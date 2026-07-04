Argentinien steht nach einem knappen Erfolg über Kap Verde im WM-Achtelfinale.

Der amtierende Weltmeister setzt sich gegen sehr stark aufspielende Kapverder nach einem harten Kampf mit 3:2 in der Verlängerung durch.

Messi mit der Führung

Dabei tun sich die Argentinier in der Anfangphase gegen den tiefstehenden Abwehrblock von Kap Verde schwer.

Lionel Messi fordert immer wieder den Ball und hat in der 15. Minute die erste richtige Chance, doch sein Abschluss aus spitzem Winkel geht knapp am Tor vorbei.

Kurz nach der Trinkpause ist es dann aber soweit. Lisandro Martinez schlägt einen perfekt gespielten Pass in den Strafraum auf Messi, der nimmt die Kugel stark mit und bezwingt Kap-Verde-Keeper Vozinha mit einem wuchtigen Abschluss ins kurze Eck (29.).

Danach zeigt sich Kap Verde auch mal in der Offensive, doch bei den letzten Pässen fehlt die Präzision.

Sensationeller Ausgleich

In Durchgang zwei wird der Außenseiter dann immer mutiger, durch einen Fernschuss von Duarte prüfen die Kapverder dann erstmals Argentinien-Keeper Martinez.

Kurze Zeit später dann der Schock für Argentinien. Kap Verde spielt sich schön über die rechte Seite durch, über Mendes landet der Ball bei Duarte, der aus kurzer Distanz Martinez überwindet und zum sensationellen Ausgleich trifft (59.).

Messi gegen Vozinha

Ein paar Minuten später hat Argentinien dann eine große Möglichkeit auf die erneute Führung, aber Messi, der alleine aufs Tor rennt, scheitert an Vozinha.

Bei einem Freistoß in der 74. Minute lautet das Duell erneut Messi gegen Vozinha und erneut geht der Schlussmann als Sieger hervor. Er kann den Schuss von Messi gerade noch aus dem Eck kratzen.

In der Schlussphase erhöhen die Argentinier den Druck dann immer weiter. Kap Verde hält allerdings mit großem Kampfgeist weiter entgegen und rettet sich in die Verlängerung.

Cabral mit Traumtor zum erneuten Ausgleich

Dort angekommen, dauert es dann gerade mal zwei Minute ehe Argentinier den Torbann bricht.

Ein Eckball von Messi wird auf Lisandro Martinez verlängert. Der zieht aus einer ähnlichen Position, wie Messi beim 1:0, ab und trifft ebenfalls wuchtig ins kurze Eck (92.).

Kap Verde gibt sich jedoch nicht geschlagen und schafft in der 103. Minute erneut den Ausgleich. Sidny Cabral bekommt am linken Strafraumeck den Ball und von dort schlenzt er die Kugel traumhaft ins Kreuzeck.

Romero mit der Entscheidung

Argentinien tut sich daraufhin weiter schwer. Kap Verde scheint mehr Energie zu haben.

In der 111. Minute schlägt die "Albiceleste" dann aber wieder per Ecke zu. Messi schlägt den Ball auf den Kopf von Cristan Romero der zur Entscheidung trifft. Die Kugel prallt noch von Borges Hand ins Netz, das 3:2 wird als Eigentor gewertet.

Kap Verde versucht darauf nochmal alles, um den erneuten Ausgleich zu schießen, doch schlussendlich fehlt dem aufopferungsvollen Außenseiter das Glück.

Im Achtelfinale geht es für Argentinien nun am Dienstag weiter gegen Ägypten.