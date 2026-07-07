USA USA USA Belgien Belgien BEL
Endstand
1:4
1:2 , 0:2
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Video: Mega-Patzer von USA-Goalie gegen Belgien

USA-Torhüter Matt Freese leistet sich im Achtelfinale einen folgenschweren Ausflug - Belgien gewinnt klar. Die Highlights des Spiels im Video:

Textquelle: © LAOLA1
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Auch der letzte Gastgeber der WM 2026 ist ausgeschieden! Die USA unterliegen Belgien im Achtelfinale klar mit 1:4 (zum Spielbericht).

Charles De Ketelaere trifft zwei Mal zur belgischen Führung (9., 33.), Hans Vanaken (57.) und Romelu Lukaku (93.) lassen keine Zweifel am Sieger aufkommen. Für die USA kann Malik Tillman (31.) per Freistoß zwischenzeitlich ausgleichen.

Die Szene des Spiels liefert USA-Torhüter Matt Freese vor dem 3:1: Der Schlussmann kommt nach einem langen Ball auf De Ketelaere aus dem Tor, der Belgier bringt beim Klärungsversuch des Keepers noch den Fuß dazwischen. Vanaken trifft daraufhin an Ream vorbei ins leere Tor.

Die Szene und alle anderen Highlights im VIDEO:

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