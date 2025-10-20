Fix! Ex-Chelsea-Coach übernimmt schwedisches Nationalteam

Der frühere Premier-League-Coach Graham Potter wird neuer Trainer der schwedischen Fußball-Nationalmannschaft. Das gab der schwedische Fußballverband am Montag offiziell bekannt.

Der 50-jährige Engländer wird damit Nachfolger des Dänen Jon Dahl Tomasson, von dem sich der schwedische Fußballverband nach enttäuschenden Leistungen in der WM-Qualifikation erst vor wenigen Tagen getrennt hatte.

Potters Vertrag läuft vorerst bis März. Sollte sich Schweden in der Zeit trotz der Misere der vergangenen Wochen für die WM qualifizieren, verlängert sich der Vertrag automatisch. "Zusammen mit den Spielern möchte ich den Traum der Fans von einem WM-Sommer verwirklichen", sagte Potter laut der Mitteilung. Der frühere Chelsea-Trainer war erst vor wenigen Wochen bei West Ham United entlassen worden.

Bisher blamable WM-Qualifikation

Potter übernimmt bei den Skandinaviern eine Auswahl mit viel Talent und Qualität, aber ausbleibenden Erfolgserlebnissen: In der WM-Qualifikation steht die Mannschaft um Liverpools 145-Millionen-Einkauf Alexander Isak und Arsenals 65-Millionen-Mann Viktor Gyökeres nach vier Spieltagen noch immer sieglos da und mit nur einem Punkt auf dem letzten Platz der Gruppe B.

Theoretisch könnte sich Schweden selbst als Gruppenletzter noch über die Play-offs für die WM qualifizieren, da es seine Gruppe in der Nations League gewonnen hat.

Nach jüngsten Heimpleiten gegen die Schweiz (0:2) und den von Franco Foda trainierten Kosovo (0:1) einschließlich anhaltender Torflaute entband der Verband den bisherigen Trainer von seinen Aufgaben. Potter signalisierte bereits früh sein Interesse.

Zudem kennt er den schwedischen Fußball gut: Der Engländer trainierte von 2011 bis 2018 den Klub Östersunds FK, den er von der vierten in die erste Liga sowie 2017 zum ersten Pokalsieg der Vereinsgeschichte und in die Europa League geführt hatte.

Nach seiner Zeit in dem schwedischen Ski-Ort wechselte er in seine englische Heimat, wo er unter anderem den FC Chelsea trainierte.