Top 10 der Welt, mehrfache Staatsmeisterinnen sowie Gewinnerinnen von Gold-, Silber- und Bronzemedaillen auf der World Tour – und aktuell Österreichs Nummer 1: Dorina & Ronja Klinger.

Sichere dir ein echtes Highlight: einen originalen Mikasa Beach Pro Ball, signiert von den erfolgreichen Schwestern. Die beiden sind Aushängeschilder des österreichischen Beachvolleyballs und haben sich mit Leidenschaft und internationalen Erfolgen einen festen Platz in der Weltspitze erarbeitet.

Du bietest auf ein exklusives Sammlerstück aus der Welt des Beachvolleyballs:

Original Mikasa Beach Pro Ball , signiert von Dorina & Ronja Klinger

Persönliche Unterschriften der beiden Top-Athletinnen, die zu den Top 10 der Welt zählen, mehrfache österreichische Staatsmeisterinnen sind und auf der internationalen World Tour Gold-, Silber- und Bronzemedaillen gewonnen haben

Exklusives Highlight für Fans, Sammler und alle, die ein Stück Beachvolleyball-Geschichte besitzen möchten

Der Erlös der Auktion „Signierter Mikasa Beach Pro-Ball von den Klinger Sisters“ geht direkt, ohne Abzug von Kosten, an die Österreichische Sporthilfe.