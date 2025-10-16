NEWS

Ex-Chelsea-Coach will schwedischer Nationaltrainer werden

Graham Potter wurde kürzlich bei West Ham United entlassen. Nun kokettiert er bereits mit einem neuen Job.

Nach nur einem Punkt aus vier Qualifikationsspielen hat Schweden seinen Trainer Jon Dahl Tomasson von seinen Aufgaben entbunden.

Eine Teilnahme an der WM im nächsten Jahr ist kaum mehr möglich, die Formkurve zeigt nach unten.

Nun bringt sich ein kürzlich entlassener Premier-League-Trainer als Nachfolger ins Gespräch. Graham Potter ist kürzlich bei West Ham United beurlaubt worden, könnte sich eine Rückkehr nach Skandinavien jedoch vorstellen.

Bereits sieben Jahre in Schweden gearbeitet

Der 50-Jährige war bereits von 2011 bis 2018 als Trainer beim schwedischen Klub Östersünds FK tätig und besitzt nach wie vor ein Haus im skandinavischen Land. 2017 konnte er mit dem früheren Erstliga-Verein sogar den schwedischen Pokal gewinnen.

"Ich habe Gefühle für Schweden. Ich liebe das Land und ich liebe den schwedischen Fußball. Ich habe dem schwedischen Fußball viel zu verdanken", sagt der 50-Jährige der schwedischen TV-Sendung „Fotbollskanalen“.

"Ich bin arbeitslos und habe gerade die Premier League verlassen. Ich bin wirklich für alles offen, wo ich das Gefühl habe, helfen zu können", erklärt Potter.

