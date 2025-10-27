Blau-Weiß Linz droht vorzeitiger Abgang von Leihspieler

Im letzten Ligaspiel gegen Borussia Dortmund mussten mit Cenk Özkacar und Timo Hübers gleich zwei Innenverteidiger verletzungsbedingt vorzeitig vom Platz. Letzterer zog sich eine schwere Knieverletzung zu und wird dem 1. FC Köln lange fehlen. Mit Rav van den Berg und Luca Kilian stehen dem Aufsteiger zwei weitere Innenverteidiger nicht zur Verfügung.

Aus diesem Grund erwägen die Kölner Verantwortlichen, einen Leihspieler im Winter zurückzuholen. Das geht aus einem Bericht des "Kölner Stadt-Anzeiger" hervor.

Bakatukanda einer von zwei Kandidaten

Demnach könnte entweder Dresden-Leihspieler Julian Pauli oder Elias Bakatukanda, der seit Jänner 2025 leihweise für den FC Blau-Weiß Linz aktiv ist, zurückbeordert werden.

Für Pauli spricht, dass er etliche Mitspieler noch aus der vergangenen Saison kennt und insgesamt mehr Profispiele für den 1. FC Köln in den Beinen hat. Eine Entscheidung diesbezüglich ist aber noch nicht gefallen, auch die Leihklubs müssten mitspielen und gegebenenfalls finanziell entschädigt werden, so der "Kölner Stadt-Anzeiger" weiter.