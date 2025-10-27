NEWS

Blau-Weiß Linz droht vorzeitiger Abgang von Leihspieler

Der 1. FC Köln hat im Abwehrzentrum mit großen Verletzungssorgen zu kämpfen. Aus diesem Grund zieht der Klub eine Rückholaktion von Elias Bakatukanda im Winter in Erwägung.

Blau-Weiß Linz droht vorzeitiger Abgang von Leihspieler Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Im letzten Ligaspiel gegen Borussia Dortmund mussten mit Cenk Özkacar und Timo Hübers gleich zwei Innenverteidiger verletzungsbedingt vorzeitig vom Platz. Letzterer zog sich eine schwere Knieverletzung zu und wird dem 1. FC Köln lange fehlen. Mit Rav van den Berg und Luca Kilian stehen dem Aufsteiger zwei weitere Innenverteidiger nicht zur Verfügung.

Aus diesem Grund erwägen die Kölner Verantwortlichen, einen Leihspieler im Winter zurückzuholen. Das geht aus einem Bericht des "Kölner Stadt-Anzeiger" hervor.

Bakatukanda einer von zwei Kandidaten

Demnach könnte entweder Dresden-Leihspieler Julian Pauli oder Elias Bakatukanda, der seit Jänner 2025 leihweise für den FC Blau-Weiß Linz aktiv ist, zurückbeordert werden.

Für Pauli spricht, dass er etliche Mitspieler noch aus der vergangenen Saison kennt und insgesamt mehr Profispiele für den 1. FC Köln in den Beinen hat. Eine Entscheidung diesbezüglich ist aber noch nicht gefallen, auch die Leihklubs müssten mitspielen und gegebenenfalls finanziell entschädigt werden, so der "Kölner Stadt-Anzeiger" weiter.

Die ÖFB-Rekordspieler in der Deutschen Bundesliga

20. Christian Fuchs
18. Florian Kainz

Slideshow starten

21 Bilder

Mehr zum Thema

Will Klopp Schicker zu Red Bull Salzburg lotsen?

Will Klopp Schicker zu Red Bull Salzburg lotsen?

Bundesliga
15
Das Kryptonit der Bundesligisten

Das Kryptonit der Bundesligisten

Bundesliga
3
Sageder verzichtet für Rapid auf U17-WM

Sageder verzichtet für Rapid auf U17-WM

Bundesliga
10
Der violette Lichtblick der Salzburg-Pleite

Der violette Lichtblick der Salzburg-Pleite

Bundesliga
33
Fischer verärgert: "Ist gefühlt jedes Salzburg-Spiel das Gleiche"

Fischer verärgert: "Ist gefühlt jedes Salzburg-Spiel das Gleiche"

Bundesliga
44
"Leidenschaftliches Verteidigen" als Salzburgs Erfolgsrezept

"Leidenschaftliches Verteidigen" als Salzburgs Erfolgsrezept

Bundesliga
41
"War heute nix": Sturm hadert nach WAC-Niederlage mit sich selbst

"War heute nix": Sturm hadert nach WAC-Niederlage mit sich selbst

Bundesliga
34
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball