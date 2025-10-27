NEWS

Gegen ÖFB-Team! Sturm-Profi erstmals im Bosnien-Kader

Im Nachwuchs lief der Linksverteidiger für Österreich auf. Jetzt trifft er auf das ÖFB-Team.

Gegen ÖFB-Team! Sturm-Profi erstmals im Bosnien-Kader Foto: © GEPA
Sturm-Profi Emir Karic (28) steht erstmals im Kader des bosnischen Nationalteams.

Der Linksverteidiger wurde für die WM-Qualispiele gegen Rumänien (15.11.) und Österreich (18.11.) nominiert.

Der gebürtige Linzer lief im Nachwuchs ausschließlich für Österreich auf (neun Länderspiele), entschied sich im Mai 2024 allerdings bezüglich A-Team für die Bosnier.

Showdown gegen Österreich?

Besonders brisant: Jetzt könnte es am 18.11. zum Duell um den Fixplatz bei der WM kommen. Vorausgesetzt ist allerdings, dass die Bosnier im Heimspiel gegen Rumänien nicht weniger Punkte machen als die Österreicher beim Gastspiel auf Zypern.

Aktuell führt das ÖFB-Team mit 15 Punkten die Gruppe an, zwei Punkte dahinter befinden sich zwei Spieltage vor Schluss die Bosnier.

