Verrückt, aber wahr: Ende Oktober steht Wacker Innsbruck mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits als Aufsteiger in die ADMIRAL 2. Liga fest.

Wie das möglich ist? In Episode 126 der Zwarakonferenz blicken Hannes, July und Patrick auf den Workshop für potenzielle Aufsteiger. Aus der Regionalliga West war nämlich nur Wacker anwesend, was bedeutet: Die Tiroler müssen "nur" Platz eins oder zwei erreichen, um den Sprung zu schaffen.

Sportlich läuft’s ohnehin wie geschmiert: Nach 13 Spieltagen dominiert der Traditionsklub die Liga, Präsident Hannes Rauch meinte zuletzt im KURIER: "Ich will nicht präpotent klingen, aber wir sind praktisch fix in der zweiten Liga."

Doch wie sieht’s im Osten und in der Mitte aus – und was bedeutet das für die kommende Saison?

Keine Sorge: Auch die aktuelle Lage in LigaZwa kommt nicht zu kurz.

Hier ansehen: