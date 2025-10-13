Dem Kosovo gelingt der nächste Coup im Kampf um ein Ticket für die WM-Endrunde 2026.

Das Team von Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda besiegt Schweden in Gruppe B mit 1:0.

Das Goldtor in Göteborg erzielt der ehemalige Austria-Stürmer und nunmehrige Hoffenheim-Goalgetter Fisnik Asllani in Spielminute 32.

Schweiz muss sich gedulden

LASK-Kicker Valon Berisha verfolgt auf Seiten der Gewinner die vollen 90 Minuten von der Ersatzbank. Der Kosovo liegt nach vier Spieltagen auf Platz zwei der Gruppe B und ist damit nach wie vor im Rennen um seine erste WM-Teilnahme.

Schweden liegt mit nur einem Zähler am Konto überraschend auf dem letzten Platz. Es ist die dritte Niederlage in Folge für "Tre Konor". Die WM-Chancen sind schon jetzt verschwindend.

Die Schweiz und Slowenien trennen sich im Parallelspiel in Ljubljana mit 0:0. Die Eidgenossen verpassen damit eine vorzeitige Fixierung des WM-Tickets, dennoch liegen Xhaka und Co. mit zehn Punkten auf Rang eins.

Slowenien, das mit Sturm-Kicker Tomi Horvat in der Startaufstellung antritt, hat mit drei Zählern am Konto nur noch äußerst geringe Chancen. Jon Gorenc-Stankovic sitzt über 90 Minuten auf der Bank.

Diese 22 Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 schon fix