Tschechien setzt bei Teamchef-Bestellung auf erfahrenen Mann

Der 74-Jährige hat beim tschechischen Verband einen Vertrag über zweieinhalb Jahre unterschrieben. Er startet mit dem WM-Playoff in seine Amtszeit.

Tschechien setzt bei Teamchef-Bestellung auf erfahrenen Mann Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Miroslav Koubek wird mit 74 Jahren neuer Fußball-Nationaltrainer in Tschechien und soll die Auswahl noch zur kommenden WM führen.

Wie der Verband in Prag am Freitag mitteilt, habe Koubek einen Vertrag über zweieinhalb Jhre unterzeichnet. Der ehemalige Tormann war bis Ende September Trainer beim Erstligisten Viktoria Pilsen.

Koubek folgt auf Ivan Hasek, der nach der blamablen 1:2-Niederlage im WM-Qualifikationsspiel gegen die Färöer im Oktober seinen Posten räumen musste. Im März nimmt Tschechien am Europa-Playoff für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko teil.

Fußball FIFA WM 2026 Tschechien (Team, Fußball)