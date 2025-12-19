Tschechien setzt bei Teamchef-Bestellung auf erfahrenen Mann

Miroslav Koubek wird mit 74 Jahren neuer Fußball-Nationaltrainer in Tschechien und soll die Auswahl noch zur kommenden WM führen.

Wie der Verband in Prag am Freitag mitteilt, habe Koubek einen Vertrag über zweieinhalb Jhre unterzeichnet. Der ehemalige Tormann war bis Ende September Trainer beim Erstligisten Viktoria Pilsen.

Koubek folgt auf Ivan Hasek, der nach der blamablen 1:2-Niederlage im WM-Qualifikationsspiel gegen die Färöer im Oktober seinen Posten räumen musste. Im März nimmt Tschechien am Europa-Playoff für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko teil.