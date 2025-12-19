NEWS

ÖFB-Frauen starten WM-Qualifikation in der Südstadt

Seit 2022 hat das österreichische Frauen-Nationalteam kein Spiel mehr in der Datenpol Arena absolviert. Gegen Norwegen hofft Teamchef Alexander Schriebl auf "lautstarke Unterstützung".

ÖFB-Frauen starten WM-Qualifikation in der Südstadt Foto: © GEPA
Das ÖFB-Frauen-Nationalteam kehrt für den Auftakt der WM-Qualifikation an eine altbekannte Spielstätte zurück.

Kapitänin Sarah Puntigam und Co. bestreiten das Heimspiel am 3. März 2026 gegen Norwegen in der Südstadt. In der Datenpol Arena des FC Admira Wacker absolvierten die ÖFB-Frauen zwischen 2017 und 2022 insgesamt neun Partien.

"Die Arena in der Südstadt ist ein traditionsreiches Stadion. Es wäre schön, gegen einen starken Gegner wie Norwegen die lautstarke Unterstützung von den Rängen zu spüren", sagte Teamchef Alexander Schriebl.

Das letzte Gastspiel der ÖFB-Frauen in der Südstadt datiert vom 22. Juni 2022. Beim 4:0-Testspielerfolg über Montenegro trafen Katharina Schiechtl, Maria Plattner, Nicole Billa und Annabel Schasching.

Die 20 ÖFB-Frauen mit den meisten Länderspiel-Einsätzen

20. Viktoria Pinther - 49 Länderspiele (2 Tore)
19. Marie-Therese Höbinger - 50 Länderspiele (7 Tore)

