Geringere Bezüge: Bayern-Stammspieler vor Verlängerung

Die Vertragsverhandlungen zwischen den Münchnern und Serge Gnabry sollen bald finalisiert werden.

Der FC Bayern München steht kurz vor einer Vertragsverlängerung mit Serge Gnabry.

Wie Christian Falk und Tobias Altschäffl im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" berichten, werde der 30-Jährige seinen auslaufenden Vertrag wohl bald bis 2028 verlängern. Die Gespräche sollen kurz vor dem Abschluss stehen.

Einbußen beim Gehalt

Zu Beginn der Saison galt Gnabry noch als Abgangskandidat, doch der DFB-Teamspieler avancierte in der zweiten Saison von Vincent Kompany wieder zum Stammspieler.

Trotzdem müsse der Offensivmann Gehaltseinbußen hinnehmen. "Bayern Insider" geht von einem leistungsbezogenen Vertrag, mit einem Jahresgehalt von 15 bis 15,5 Millionen Euro aus. Aktuell verdient Gnabry kolportierte 17 bis 18 Millionen Euro.

