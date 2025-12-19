NEWS

Neue Marktwerte: Laimer vorne, "Baumi" steigt stark

Im Zuge des Marktwert-Updates von "transfermarkt" werden auch die Werte einiger ÖFB-Kicker angepasst.

Christoph Baumgartner verdoppelt seinen Marktwert beinahe.

Der ÖFB-Star ist einer der großen Gewinner des neuesten Marktwert-Updates von "transfermarkt". Von 12 auf 20 Millionen Euro steigt der Wert von "Baumi", der damit hinter Kevin Danso (22 Mio. Euro) und Spitzenreiter Konrad Laimer der drittwertvollste Spieler Österreichs ist.

Laimer legt weiter zu

Wie schon zuvor bleibt der Bayern-Legionär laut "transfermarkt" der wertvollste ÖFB-Kicker. Hinter Baumgartner verbucht Laimer aber auch den höchsten Marktwert-Gewinn. Um 7 Millionen Euro verbessert sich der Salzburger auf 32 Millionen Euro.

Ein weiterer MW-Gewinner ist Leopold Querfeld (+3 Mio. Euro auf 18 Mio. Euro). Der 21-Jährige avanciert beim Bundesliga-Achten Union Berlin immer mehr zum Unterschiedsspieler - offensiv, wie defensiv.

Leichte Einbußen gibt es dagegen bei Marcel Sabitzer (-1 Mio. Euro auf 7 Mio. Euro) und dem verletzten Maximilian Wöber (-1 Mio. Euro auf 4 Mio. Euro.). Wöber-Teamkollege Marco Grüll verbessert sich dafür um 2 Millionen Euro auf einen Marktwert von 6 Millionen Euro.

Die wertvollsten ÖFB-Kicker

Name

Marktwert

1. Konrad Laimer (28)

32 Mio. Euro

2. Kevin Danso (27)

22 Mio. Euro

3. Christoph Baumgartner (26)

20 Mio. Euro

4. Nicolas Seiwald (24)

18 Mio. Euro

4. Leopold Querfeld (21)

18 Mio. Euro

6. Romano Schmid (25)

17 Mio. Euro

7. Patrick Wimmer (24)

15 Mio. Euro

8. Marco Friedl (27)

12 Mio. Euro

8. Philipp Lienhart (29)

12 Mio. Euro

8. Samson Baidoo (21)

12 Mio. Euro

Quelle: transfermarkt.at (Stand. 19.12.2025)

