BW Linz hat offenbar seinen neuen Trainer gefunden

Der Deutsche war seit über einem Jahr ohne Verein und wird erstmals in Österreich trainieren.

BW Linz hat offenbar seinen neuen Trainer gefunden Foto: © GETTY
Michael Köllner soll neuer Cheftrainer des FC Blau-Weiß Linz werden, wie "Sky Sport Österreich" berichtet.

Demnach finden die Stahlstädter rund drei Wochen nach dem Aus von Mitja Mörec dessen Nachfolger im 55-jährigen Deutschen.

Zuletzt stand Köllner beim FC Ingolstadt unter Vertrag, wo er Anfang Mai 2024 nach 50 Spielen auf Platz elf der 3. Liga entlassen wurde. Zuvor trainierte der ehemalige Koordinator der DFB-Talentförderung 1860 München und den 1. FC Nürnberg.

Mit über vier Jahren Verspätung in die Bundesliga?

Schon im Jahr 2021 gab es Gerüchte über einen Wechsel von Köllner in die ADMIRAL Bundesliga. Damals galt die Wiener Austria als Interessent des Deutschen, zu diesem Zeitpunkt 1860-Trainer. Doch nach wenigen Tagen erteilte Köllner den "Veilchen" eine Absage.

