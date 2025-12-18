ÖFB-WM-Gegner Jordanien verliert Arab-Cup-Finale gegen Marokko

Jordaniens Nationalteam verliert das Finale des Arab Cups in Lusail (Katar).

Österreichs Gruppengegner bei der WM 2026 in Nordamerika muss sich am Donnerstag Marokko nach einer engen Partie mit 2:3 (2:1,0:1) nach Verlängerung geschlagen geben.

Die Jordanier sehen in der regulären Spielzeit bereits wie die Sieger aus und führen bis kurz vor Schluss 2:1. Doch dem marokkanischen WM-Vierten von 2022 gelingt ein spätes Comeback.

Matchwinner Hamdallah

Die Marokkaner gehen im Endspiel früh durch Oussama Tannane in Führung (4.). Der jordanische Stürmer Ali Olwan dreht in Hälfte zwei mit einem Doppelpack (48., 68./Foulelfmeter) das Match.

Doch das sollte nicht reichen: Abderrazak Hamdallah rettet mit seinem späten Ausgleich (88.) die Nordafrikaner in die Verlängerung und besorgt dort auch die Entscheidung (100.). Olwan darf sich mit sechs Treffern, fünf davon vom Elfmeterpunkt, mit dem Titel des Torschützenkönigs trösten.

Die ÖFB-Auswahl trifft bei der Weltmeisterschaft in ihrem Auftaktspiel am 17. Juni (06:00 Uhr MESZ) in San Francisco auf Jordanien.