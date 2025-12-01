Nach verpasster WM-Quali: Slowenien trennt sich von Trainer

Nach der verpassten WM-Qualifikation und dem enttäuschenden dritten Platz hinter Schweiz und Kosovo in der Gruppe trennt sich Slowenien von ihrem Nationaltrainer Matjaz Kek.

Der 64-Jährige war seit 2018 im Amt und trainierte die Mannschaft bereits von 2007 bis 2011.

Bei der EM 2024 konnte er Slowenien bis ins Achtelfinale führen, wo sie erst im Elfmeterschießen an Portugal scheiterten.