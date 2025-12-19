NEWS

Eine Liga höher: Neuer Klub für Sohn von Andi Herzog

Luca Herzog wechselt eine Liga nach oben. Im letzten Jahr spielte der 18-Jährige für den SV Stockerau.

Eine Liga höher: Neuer Klub für Sohn von Andi Herzog Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Luca Herzog, der ältere Sohn von Andi Herzog, hat einen neuen Klub befunden.

Ab dem 1. Jänner 2026 steht der 18-Jährige beim FCM Traiskirchen unter Vertrag. Das verkündete der Klub aus der Regionalliga Ost via Instagram.

Der nächste Schritt

Für den Offensivspieler geht es damit eine Liga nach oben. Seit Anfang 2025 spielte Herzog nämlich beim SV Stockerau in der 1. Landesliga Niederösterreichs, wo er auf acht Einsätze (zweimal in der Startelf) und eine Vorlage kam.

Gegenüber der "NÖN" erklärte Traiskirchen-Sportchef Manuel Trost, dass Herzog im Probetraining Eindruck hinterlassen hat. "Er hat gute Anlangen, um sich für höhere Aufgaben zu empfehlen", sieht Trost im Sohn des ehemaligen ÖFB-Rekordspielers noch Potenzial.

Luca Herzog startete seine Laufbahn im Nachwuchs von Breitenfurt, ehe er mit neun Jahren zur Admira wechselte. Bei den Südstädtern durchlief er bis zur U18 alle Jugendteams. Den Sprung zu den Profis oder den Admira Panthers schaffte der Offensivspieler nicht.

Die prominentesten Brüderpaare des Fußballs

Jude und Jobe Bellingham
Simone und Filippo Inzaghi

Slideshow starten

28 Bilder

Mehr zum Thema

Bundesliga-Transfer-Duell um FAC-Shootingstar

Bundesliga-Transfer-Duell um FAC-Shootingstar

2. Liga
6
Bericht: Sturm hat Stürmertalent aus Slowenien im Auge

Bericht: Sturm hat Stürmertalent aus Slowenien im Auge

Bundesliga
37
Rapid, Sturm und LASK wohl an ÖFB-Talent dran

Rapid, Sturm und LASK wohl an ÖFB-Talent dran

Deutsche Bundesliga
8
Kommt aus Georgien: Neuzugang für den SK Sturm

Kommt aus Georgien: Neuzugang für den SK Sturm

Bundesliga
53
Vorzeitiger Guardiola-Abschied? ManCity hat einen Top-Kandidaten

Vorzeitiger Guardiola-Abschied? ManCity hat einen Top-Kandidaten

Premier League
Nachwuchszentrum: Blau-Weiß Linz nimmt Verhandlungen auf

Nachwuchszentrum: Blau-Weiß Linz nimmt Verhandlungen auf

Bundesliga
Schlager-Verlängerung bei RB? Das sagt Teamkollege Seiwald

Schlager-Verlängerung bei RB? Das sagt Teamkollege Seiwald

Deutsche Bundesliga
Kommentare

Kommentare

Fußball Regionalliga Andreas Herzog Luca Herzog FCM Flyeralarm Traiskirchen Transfermarkt Regionalliga Ost