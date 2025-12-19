Eine Liga höher: Neuer Klub für Sohn von Andi Herzog

Luca Herzog, der ältere Sohn von Andi Herzog, hat einen neuen Klub befunden.

Ab dem 1. Jänner 2026 steht der 18-Jährige beim FCM Traiskirchen unter Vertrag. Das verkündete der Klub aus der Regionalliga Ost via Instagram.

Der nächste Schritt

Für den Offensivspieler geht es damit eine Liga nach oben. Seit Anfang 2025 spielte Herzog nämlich beim SV Stockerau in der 1. Landesliga Niederösterreichs, wo er auf acht Einsätze (zweimal in der Startelf) und eine Vorlage kam.

Gegenüber der "NÖN" erklärte Traiskirchen-Sportchef Manuel Trost, dass Herzog im Probetraining Eindruck hinterlassen hat. "Er hat gute Anlangen, um sich für höhere Aufgaben zu empfehlen", sieht Trost im Sohn des ehemaligen ÖFB-Rekordspielers noch Potenzial.

Luca Herzog startete seine Laufbahn im Nachwuchs von Breitenfurt, ehe er mit neun Jahren zur Admira wechselte. Bei den Südstädtern durchlief er bis zur U18 alle Jugendteams. Den Sprung zu den Profis oder den Admira Panthers schaffte der Offensivspieler nicht.