Der wertvollste 17-Jährige der Welt spielt bei Bayern

Lennart Karl ist nach dem neuesten Marktwert-Update von "transfermarkt" der wertvollste Spieler seiner Altersklasse.

Der wertvollste 17-Jährige der Welt spielt bei Bayern Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Lennart Karl wird zum wertvollsten 17-Jährigen des Weltfußballs!

Nach dem aktuellen Marktwert-Update von "transfermarkt" steigt der Marktwert des Bayern-Youngsters auf 60 Millionen Euro. Zuvor lag der Wert des Teenagers bei 20 Millionen Euro.

Damit ist Karl nicht nur der wertvollste 17-Jährige zum aktuellen Zeitpunkt, sondern auch der größte Marktwert-Gewinner bei diesem Update, das die gesamte deutsche Bundesliga umfasst.

Die Markwerte von "transfermarkt" spiegeln nicht immer den genauen Marktpreis eines Spielers wider, dienen aber häufig als Richtwert für die genaue Preisbestimmung.

