ÖFB-Team will bei WM nahe Los Angeles residieren

"Nicht so weit weg von Malibu", verrät Ralf Rangnick. Testspiele soll es gegen Südkorea und Ecuador geben.

Österreichs Nationalteam plant, sein Basiscamp während der WM-Gruppenphase in der Nähe von Los Angeles aufzuschlagen.

Wie Teamchef Ralf Rangnick am Montagabend in der Sendung "Sport und Talk aus dem Hangar 7" bei "ServusTV" verriet, wolle man "nicht so weit weg von Malibu" residieren. Die Spieler "wollen ja auch ein bisschen was erleben können", scherzte Rangnick.

Die offizielle Bestätigung der Teamquartiere der WM-Starter vonseiten der FIFA erfolgt am 16. Jänner.

Auch die bereits fixierten Testspielgegner vor der WM verriet Rangnick. So ist zum Abschluss des März-Lehrgangs ein Heimspiel gegen Südkorea geplant. Anfang Juni steht ein weiteres Heimspiel gegen Ecuador im Vorbereitungsprogramm, ehe am 8. oder 9. Juni bereits in Kalifornien die WM-Generalprobe ansteht.

