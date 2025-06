Dzeko sei Dank: Bosnien siegt knapp über tapferes San Marino

Bosnien-Herzegowina gewinnt in der Österreich-Gruppe H auch sein drittes Spiel in der WM-Qualifikation. Gegen San Marino setzt sich die Elf von Teamchef Sergej Barbarez dank eines Dzeko-Treffers knapp mit 1:0 durch.

Für die Bosnier, mit Sturm-Akteur Arjan Malic in der Startelf, ist der Sieg ein hartes Stück Arbeit, am Ende aber fraglos völlig verdient.

Die erste Top-Chance hat Bosnien nach etwas mehr als 15 Minuten. Demirovic wird im Strafraum freigespielt, er bugsiert den Ball auch an San-Marino-Schlussmann Colombo vorbei, doch Benvenuti rettet auf der Linie (16.).

Bazdar verpasst, San Marino beinahe mit dem Schock

Bosnien hat jede Menge Ballbesitz, doch San Marino verteidigt verbissen. Kurz nach dem "Cooling Break" hat Bazdar dann einen "100er" am Fuß: Nach einem Stanglpass bugsiert er den Ball aus drei Metern neben das leere Tor (33.).

Kurz vor der Pause dann die Chance für San Marino durch Contadini, doch Malic grätscht noch rechtzeitig in seinen Abschluss (45.+3). Es sollte Malic' letzte Aktion im Spiel sein, zur Pause kommt für ihn Salzburgs Leih-Rückkehrer Amar Dedic.

Dzeko sichert den Sieg

Mitte der zweiten Hälfte bringt Teamchef Barbarez Routinier Dzeko, der kurz darauf aus spitzem Winkel vergibt (65.). Unmittelbar darauf macht er es aber besser: Dedic bedient den "Oldie", der zieht in den Strafraum und stellt souverän auf 1:0 (66.).

In Folge hat Burnic das 2:0 am Fuß, schießt aber knapp drüber (80.). In den Schlussminuten hat Dzeko die Doppelchanche auf seinen zweiten Treffer, doch zunächst hält Colombo stark (87.), dann verfehlt der 39-Jährige das Tor knapp (88.).

Weitere Highlights bleiben aus, Bosnien sichert sich gegen den Außenseiter drei wichtige Punkte.

