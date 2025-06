"Beschämend" - Italien bangt schon wieder um WM

Der Fehlstart der Squadra Azzurra in die WM-Qualifikation löst in Italien blankes Entsetzen aus.

Die Sportzeitung "La Gazzetta dello Sport" sprach nach dem 0:3 gegen Norwegen (Spielbericht>>>) von einem "beschämenden Auftritt" und schrieb: "Die Nationalmannschaft, die wir gestern in Oslo gesehen haben, war peinlich. Es ist legitim, an allem zu zweifeln, das Schlimmste vom Schlimmsten zu erwarten." Teamchef Luciano Spalletti steht schwer in der Kritik.

Die Zeitung "La Repubblica" wertete die Pleite in Norwegen ebenfalls als Demütigung. Falls nicht noch ein Wunder geschehe, seien die Play-offs im März "fast unausweichlich". Durch das 0:3 liegt das italienische Team in der Tabelle bereits neun Punkte hinter der Mannschaft von Manchester-City-Stürmer Erling Haaland.

Direkt weiter kommt nur der Gruppen-Erste. Der Zweite muss in die Play-offs. Aktuell liegt Italien in der Fünfer-Gruppe aber nur auf dem vorletzten Platz. Italien hatte bereits die Fußball-Weltmeisterschaften in Russland und Katar verpasst und bangt nun schon wieder um die Teilnahme am Turnier in den USA, Kanada und Mexiko im nächsten Jahr.

Spekulationen um Ranieri als Teamchef

Für Spalletti wird es eng. Die "Gazzetta" urteilte, der frühere Meistertrainer des SSC Neapel sei "am Ende der Fahnenstange angekommen". "Angesichts einer Katastrophe solchen Ausmaßes wäre ein radikaler Führungswechsel die logischste Lösung."

Im Internet kursierten bereits Petitionen, wonach der bisherige Trainer der AS Rom, Claudio Ranieri, die Nationalmannschaft übernehmen solle. Der 73-Jährige hat allerdings angekündigt, sich zur Ruhe setzen zu wollen.

Spalletti selbst wies alle Spekulationen um eine mögliche Ablösung zurück. Das Projekt Nationalmannschaft stehe für ihn nicht infrage. Auch an Verbandschef Gabriele Gravina, der den Trainer bereits vergangenes Jahr nach dem EM-Aus im Viertelfinale gegen die Schweiz in Schutz genommen hatte, gibt es Kritik.

Am Montagabend hat Italien ein Heimspiel gegen den Tabellenletzten Moldau - und muss unbedingt punkten. Norwegen hat dagegen beste Chancen, sich erstmals seit 1998 wieder für eine WM zu qualifizieren.

