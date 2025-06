Wegen Nationalteam: Scherpen musste Flitterwochen absagen

Torhüter Kjell Scherpen, der in den letzten zwei Jahren leihweise für den SK Sturm Graz zwischen den Pfosten gestanden war, musste aufgrund der Einberufung in das niederländische Nationalteam seine Flitterwochen absagen.

Der 25-Jährige heiratete am vergangenen Samstag auf Mallorca seine Frau Anna. Aufgrund des Ausfalls von Bart Verbruggen wurde Scherpen noch vor der Hochzeit in das Nationalteam der Niederlande einberufen. Eine längere Hochzeitsreise ging sich damit zeitlich nicht aus.

Für Scherpen, Torhüter der Bundesliga-Saison 2024/25, ist es die erste Einberufung in das niederländische Nationalteam. In der WM-Qualifikation trifft die Auswahl von Teamchef Ronald Koeman am Samstag auf Finnland, danach geht es daheim gegen Malta.

Scherpen kehrt nach zwei Jahren in Graz zu Stammverein Brighton & Hove Albion zurück.

VIDEO: Das Saison-Zeugnis für Sturm Graz