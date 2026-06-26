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Morgen 02:00 Uhr
NEWS
WM 2026 heute um 2 Uhr: Uruguay - Spanien
Der Sieger von Gruppe H ist offen. Spanien und Uruguay wollen diesen mit einem Sieg fixieren. LIVE-Infos:
Wer wird Sieger der Gruppe H bei der Fußball-WM 2026?
Mit vier Punkten hat Spanien darauf die beste Chance. Mit einem Sieg im Duell mit Uruguay, derzeit mit zwei Zählern Gruppenzweiter, in der Nacht auf Samstag, könnte der Europameister den ersten Platz fixieren (ab 2 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Insbesondere Uruguay muss sich vor allem nach hinten orientieren. Sensationsnation Kap Verde hält ebenfalls bei zwei Punkten und könnte Saudi-Arabien durchaus schlagen.
Alle Ergebnisse/Tabellen der WM 2026 >>>
Tabellenrechner: Wer erreicht das Sechzehntelfinale? >>>