Video: Für diesen Patzer musste Muslera zur Pause runter

Was ein bitterer letzter WM-Auftritt für Fernando Muslera.

Der 40-jährige Uruguay-Goalie hat seine Hände zwar am Schuss von Alex Baena dran, wehrt den Ball aber ins eigene Tor ab. Das Tor in der 42. Minute bleibt das einzige im Duell zwischen den Uruguayern und Spanien.

Zur Pause wird Muslera von Trainer Marcelo Bielsa ausgewechselt.

Höchstrafe für Muslera >>>>

Für die "Celeste" läuft auch das letzte Gruppenspiel insgesamt unglücklich - zum Abschluss sieht Agustin Canobbio für ein hartes Foulspiel Rot.

Die wichtigsten Szenen im Video: