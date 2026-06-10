Weltranglisten-Platzierung: 34

Beste WM-Platzierung: Aus in der Vorrunde 2006, 2010, 2014 (4 WM-Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Emerse Faé (seit 2024)

Marktwert gesamt: 522,10 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Yan Diomande (RB Leipzig) - 90 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Franck Kessié (Al-Ahli)

Bevorzugtes System: 4-4-3

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WM-Einschätzung:

Die "Elefanten" haben zwar den wertvollsten Kader Afrikas, sind bei Großereignissen aber notorische Underachiever. Mit Diomande, Amad Diallo von Manchester United und Bazoumana Touré von Ilzer-Klub Hoffenheim sind die schnellen Flügelspieler das Aushängeschild, am Laufen hält die Mannschaft aber Kapitän und Mittelfeldmotor Kessié. Den schwersten Gegner, Deutschland, hat die Elfenbeinküste schon am 2. Spieltag vor sich, weder Ecuador noch Curacao sollten für sie Stolpersteine sein. Als Gruppen-Zweiter würden die Ivorer in der ersten K.o.-Runde auf Norwegen oder den Senegal treffen. Das kann machbar sein, Brasilien im Achtelfinale ist für die Elfenbeinküste aber eine Nummer zu groß.

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