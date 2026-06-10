NEWS

Elfenbeinküste im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

Wer ist der Schlüsselspieler? Wie hoch ist der Marktwert des Teams? Was ist bei der WM 2026 zu erwarten? WM-Teilnehmer Elfenbeinküste im Check:

Elfenbeinküste im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen Foto: © IMAGO / EPA / KI
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Weltranglisten-Platzierung: 34

Beste WM-Platzierung: Aus in der Vorrunde 2006, 2010, 2014 (4 WM-Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Emerse Faé (seit 2024)

Marktwert gesamt: 522,10 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Yan Diomande (RB Leipzig) - 90 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Franck Kessié (Al-Ahli)

Bevorzugtes System: 4-4-3

Elfenbeinküste-Kader im Überblick >>>

WM-Einschätzung:

Die "Elefanten" haben zwar den wertvollsten Kader Afrikas, sind bei Großereignissen aber notorische Underachiever. Mit Diomande, Amad Diallo von Manchester United und Bazoumana Touré von Ilzer-Klub Hoffenheim sind die schnellen Flügelspieler das Aushängeschild, am Laufen hält die Mannschaft aber Kapitän und Mittelfeldmotor Kessié. Den schwersten Gegner, Deutschland, hat die Elfenbeinküste schon am 2. Spieltag vor sich, weder Ecuador noch Curacao sollten für sie Stolpersteine sein. Als Gruppen-Zweiter würden die Ivorer in der ersten K.o.-Runde auf Norwegen oder den Senegal treffen. Das kann machbar sein, Brasilien im Achtelfinale ist für die Elfenbeinküste aber eine Nummer zu groß.

WM - Spielplan und Ergebnisse >>>

Ranking: Die WM-Trikots der 48 Teilnehmer

#48 - Jordanien
#47 - Iran

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Deutschland im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

Deutschland im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

FIFA WM
1
Türkei im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

Türkei im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

FIFA WM
1
USA im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

USA im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

FIFA WM
1
Australien im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

Australien im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

FIFA WM
Schottland im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

Schottland im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

FIFA WM
Haiti im Check: Stars, Marktwert & Chancen

Haiti im Check: Stars, Marktwert & Chancen

FIFA WM
Marokko im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

Marokko im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

FIFA WM
1

Kommentare

FIFA WM 2026 LAOLA1+ Elfenbeinküste Franck Kessie Yan Diomande WM-Teams 2026