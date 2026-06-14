Die FIFA WM 2026 geht am Montag mit dem Spiel Elfenbeinküste gegen Ecuador (Montag, ab 1:00 Uhr im LIVE-Ticker) weiter.

In Österreich sind alle Spiele der WM im Free-TV zu sehen. Der ORF und ServusTV übertragen jeweils 52 Partien. Die Spiele sind auch im Stream auf ORF ON sowie ServusTV On zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Sonntag, 14.06., 19:00 Uhr: Deutschland vs. Curacao – live im ORF1

Sonntag, 14.06., 22:00 Uhr: Niederlande vs. Japan – live im ORF1

Montag, 15.06., 01:00 Uhr: Elfenbeinküste vs. Ecuador – live im ORF1

Montag, 15.06., 04:00 Uhr: Schweden vs Tunesien – live im ORF1

Montag, 15.06., 18:00 Uhr: Spanien vs Kap Verde – live bei ServusTV

Montag, 15.06., 21:00 Uhr: Belgien vs Ägypten – live bei ServusTV