Ecuador im Check: Stars, Marktwert & Chancen
Wer ist der Schlüsselspieler? Wie hoch ist der Marktwert des Teams? Was ist bei der WM 2026 zu erwarten? WM-Teilnehmer Ecuador im Check:
Weltranglisten-Platzierung: 23
Beste WM-Platzierung: Achtelfinale 2006 (5 WM-Teilnahmen inkl. 2026)
Teamchef: Sebastian Beccacece (seit 2024)
Marktwert gesamt: 368,7 Millionen Euro
Spieler mit höchstem Marktwert: Moises Caicedo (AC Milan) – 100,00 Mio.
Schlüsselspieler: Enner Valencia (CF Pachuca), Willian Pacho (PSG) & Moises Caicedo (Chelsea)
Bevorzugtes System: 4-3-3 oder 3-4-3
Ecuadors Kader im Überblick >>>
WM-Einschätzung:
Die Südamerikaner gelten als einer der Geheimfavoriten. Die anspruchsvolle südamerikanische WM-Qualifikation schlossen sie als Zweiter hinter Argentinien ab. Dabei ist die Defensive das Herzstück der Mannschaft, in 18 Quali-Spielen kassierten sie nur fünf Gegentore. Die letzte Niederlage erlitten die Ecuadorianer im September 2024. Wenn bei der WM auch die Offensive funktioniert, wo die Hoffnungen immer noch auf dem ewigen Enner Valencia ruhen, könnte Ecuador weit in die KO-Phase vorstoßen.