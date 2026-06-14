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WM 2026: Die Tabelle der Gruppe E

Deutschland, Curacao, Ecuador und die Elfenbeinküste rittern in Gruppe E um den Aufstieg. LIVE-Infos:

WM 2026: Die Tabelle der Gruppe E Foto: © IMAGO / Uwe Kraft
Textquelle: © LAOLA1
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48 Teams kämpfen bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026 um 32 Plätze im Sechzehntelfinale.

So auch in Gruppe E, in der Deutschland, Curacao, Ecuador und die Elfenbeinküste um den Aufstieg kämpfen.

Der Erst- und Zweitplatzierte jeder Gruppe hat sein Ticket für die K.o.-Phase sicher. Auch die acht besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Sechzehntelfinale.

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Die aktuelle Übersicht der Gruppe E:

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