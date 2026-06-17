Portugal stolpert! Historischer Punktgewinn für DR Kongo

Im Auftaktspiel der Gruppe K gibt es eine große Überraschung! Portugal kommt gegen die DR Kongo nicht über ein 1:1 hinaus.

Alle News zur WM 2026 >>>

Die Portugiesen legen einen Blitzstart hin. Nach einer Ballstafette mit mehreren langen Pässen spielt Pedro Neto eine optimale Flanke auf Joao Neves, der zum 1:0 einköpft (6.).

Der Kongo nähert sich erstmals durch Yoane Wissa an. Er setzt seinen Schuss allerdings flach am langen Eck vorbei (11.).

In der ersten Halbzeit kontrolliert Portugal das Spiel, bis zur 20. Minute mit einer 94-prozentigen Passquote. Oft können die Portugiesen in Richtung Strafraum des Gegners vorstoßen, Großchance entsteht allerdings keine.

Die Mannschaft der DR Kongo spielt auf Kontersituationen. Nach einer aus so einer Aktion resultierenden Ecke schraubt sich Newcastle-Angreifer Yoane Wissa hoch und erzielt im letzten Spielzug der ersten Halbzeit überraschend den 1:1-Ausgleich (45.+5). Es ist das erste Tor der WM-Geschichte für die Nation aus Afrika.

Halbzeit zwei startet ereignisreich

Rund zehn Minuten nach Wiederanpfiff nimmt die Partie Fahrt auf. Nach einer weiteren schönen Pass-Kombination trifft Portugal zur vermeintlichen Führung. Der Treffer wird jedoch zurecht wegen Abseits nicht gegeben (55.).

Auch die DR Kongo kommt zu Chancen. Cedric Bakambu knallt den Ball aus kurzer Entfernung an die rechte Außenstange (57.). Doch auch diese Situation wird nachträglich wegen eines Fouls abgepfiffen.

Kurz vor der obligatorischen Trinkpause kommt Cristiano Ronaldo zu seiner bis dato besten Chance im Spiel (68.): Die flache Hereingabe schiebt er jedoch rechts am Tor vorbei.

Während die DR Kongo weiterhin auf Konterspiel setzt, müht sich Portugal am Abwehrblock ab. Ronaldo kommt vor Ende der regulären Spielzeit zu einer weiteren Chance, verzieht aber (90.).

Damit bleibt es bei einem 1:1 Unentschieden. Ein historisches Resultat für den Kongo, eine Blamage für die Portugiesen. Das Ergebnis verspricht Spannung für die weitere Entwicklung in Gruppe K.