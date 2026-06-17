Bitter! Portugal muss auf Abwehrchef verzichten

Schlechte Nachrichten für Portugal vor dem eigenen WM-Auftakt!

Der Gewinner der UEFA Nations League trifft am Mittwoch (ab 19 Uhr im LIVE-Ticker >>>) auf den Kongo.

Verzichten muss Trainer Roberto Martinez dabei auf Abwehrchef Ruben Dias. Das bestätigte der Teamchef auf der Pressekonferenz vor der Partie.

"Er ist noch nicht ganz fit, und wir wollen kein Risiko eingehen", betonte Martinez. Dias hatte wegen Muskelbeschwerden in den vergangenen Tagen nur individuell trainieren können.

Rückkehr wohl gegen Usbekistan

Der Profi von Manchester City hatte in der abgelaufenen Saison immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Für die Truppe von Pep Guardiola machte er 26 von 38 Ligaspielen, erzielte dabei zwei Treffer.

Im zweiten Gruppenspiel gegen Usbekistan am Dienstag wird der 29-Jährige wieder zurückerwartet.