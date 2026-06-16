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Bericht: Portugals Teamchef hört nach der WM auf

Der Spanier, der 2013 mit Paul Scharner über den FA-Cup-Sieg jubelte, halte sich seine Optionen aktuell noch offen.

Bericht: Portugals Teamchef hört nach der WM auf Foto: © IMAGO / ZUMA Press
Textquelle: © LAOLA1
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Roberto Martinez (52) wird sein Amt als portugiesischer Teamchef nach der Weltmeisterschaft 2026 niederlegen. Das berichtet "talkSPORT".

Demnach wird der Spanier seinen mit Ende Juli auslaufenden Vertrag nicht verlängern – unabhängig davon, wie Portugals Mannschaft rund um Cristiano Ronaldo bei der WM abschneidet.

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Martinez coachte Scharner

Martinez halte sich seine Optionen offen. Der ehemalige belgische Nationalcoach könne sich eine Rückkehr in die Premier League vorstellen. Dort war er in der Vergangenheit bei Wigan Athletic der Coach von Paul Scharner, 2013 holten sie gemeinsam den FA Cup. Zudem stand Martinez beim Everton FC an der Seitenlinie.

Ebenfalls denkbar sei ein Posten bei einem Großklub in Europa oder einem anderen europäischen Top-Nationalteam.

Martinez ist seit 2023 Portugals Teamchef und gewann letztes Jahr gegen Spanien die UEFA Nations League. In insgesamt 40 Länderspielen holte er 30 Siege, sechs Spiele gingen verloren.

Portugal trifft im ersten WM-Spiel am Mittwoch auf die DR Kongo (ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

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