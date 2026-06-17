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WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Portugal gegen DR Kongo

WM 2026 heute live: Wo läuft Portugal gegen DR Kongo am Mittwoch um 19.00? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Portugal gegen DR Kongo Foto: © IMAGO / Bihlmayerfotografie
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Mittwoch mit dem Spiel Portugal gegen DR Kongo (Mittwoch, ab 19:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.

In Deutschland überträgt ZDF, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Mittwoch, 17.06., 19:00 Uhr: Portugal vs. DR Kongo

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Mittwoch, 17.06., 22:00 Uhr: England vs. Kroatien

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Donnerstag, 18.06., 01:00 Uhr: Ghana vs. Panama

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

Donnerstag, 18.06., 04:00 Uhr: Usbekistan vs. Kolumbien

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

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