WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Portugal gegen DR Kongo

Die FIFA WM 2026 geht am Mittwoch mit dem Spiel Portugal gegen DR Kongo (Mittwoch, ab 19:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.

In Deutschland überträgt ZDF, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Mittwoch, 17.06., 19:00 Uhr: Portugal vs. DR Kongo

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: ZDF & MagentaTV

Mittwoch, 17.06., 22:00 Uhr: England vs. Kroatien

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: ZDF & MagentaTV

Donnerstag, 18.06., 01:00 Uhr: Ghana vs. Panama

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: MagentaTV

Donnerstag, 18.06., 04:00 Uhr: Usbekistan vs. Kolumbien