Cristiano Ronaldo bricht WM-Altersrekord

Cristiano Ronaldo hat einen weiteren Eintrag in den Fußball-Geschichtsbüchern sicher.

Der Superstar ist im Alter von 41 Jahren und 132 Tagen der älteste Feldspieler, der jemals bei einer FIFA Weltmeisterschaft in der Startelf gestanden ist.

Diesen Rekord sichert sich der Ausnahmekönner mit seinem Einsatz von Beginn an gegen die Demokratische Republik Kongo (JETZT im LIVE-Ticker >>>).

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Landsmann abgelöst, weiterer Rekord winkt

Er löst damit seinen Landsmann Pepe ab. Der Verteidiger stand im Viertelfinale der WM 2022 gegen Marokko in der Startaufstellung, zu diesem Zeitpunkt war er 39 Jahre, neun Monate und 14 Tage alt.

Ronaldo ist zudem der zweitälteste Feldspieler, der jemals ein WM-Spiel bestritten hat. Einzig Kamerun-Legende Roger Milla war mit 42 Jahren, einem Monat und acht Tagen noch älter als Ronaldo.

Neben seinem ewigen Rivalen Lionel Messi ist der Portugiese der einzige Spieler, der an sechs WM-Endrunden teilgenommen hat. Und sollte ihm im Turnierverlauf ein Tor gelingen, wäre CR7 der erste Kicker, der bei sechs verschiedenen WM-Turnieren getroffen hätte.