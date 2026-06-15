Die Niederlande und Japan trennen sich zum Auftakt der WM-Gruppe F im mit knapp 90.000 Zuschauern gefüllten Dallas Stadium mit 2:2.

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Die Elftal übernimmt von Beginn an die Initiative und kommt bereits nach wenigen Minuten zur ersten guten Gelegenheit. Cody Gakpo bedient Donyell Malen im Strafraum, dessen wuchtiger Abschluss aus der Drehung von Japans Schlussmann Zion Suzuki stark pariert wird (3.).

Ansonsten entwickelt sich eine taktisch geprägte Partie. Die Niederländer kontrollieren zwar rund 70 Prozent Ballbesitz, finden gegen die kompakte japanische Defensive aber nur selten Lücken. Japan setzt auf geordnete Defensivarbeit und vereinzelte Nadelstiche.

Wenig Spektakel vor der Pause

Nach einer Viertelstunde werden die Asiaten mutiger. Takefusa Kubo schickt Innenverteidiger Shogo Taniguchi auf die Reise, dessen Rückpass Daizen Maeda nur knapp nicht verwerten kann (15.).

Auf der Gegenseite sorgen vor allem Standardsituationen für Gefahr. Denzel Dumfries köpft eine weite Gakpo-Flanke aufs Tordach (30.), wenig später scheitert Malen nach einer Ecke aus kurzer Distanz an Suzuki (34.). Auch Cody Gakpo vergibt nach einer weiteren Standardsituation aus aussichtsreicher Position (36.).

Das Publikum in Arlington zeigt sich vom Gebotenen wenig begeistert und quittiert die ereignisarme Begegnung mit ersten Pfiffen (41.).

Kurz vor der Pause sorgen die Japaner dann noch für die gefährlichsten Offensivaktionen ihrer Mannschaft. Keito Nakamura setzt einen Abschluss nur knapp am Pfosten vorbei (43.), Ayase Ueda trifft nach einem starken Zuspiel von Daichi Kamada wenig später lediglich das Außennetz (45.).

Van Dijk bringt Oranje auf Kurs

Nach dem Seitenwechsel erhöht die Elftal den Druck und wird belohnt. Nach einem Freistoß von Tijani Reijnders wird die Situation zunächst geklärt, doch Ryan Gravenberch bringt den zweiten Ball perfekt zurück in den Strafraum. Virgil van Dijk steigt am höchsten und köpft via Innenstange zum 1:0 ein (51.).

Die Führung geht zu diesem Zeitpunkt durchaus in Ordnung, doch Japan antwortet prompt. Kubo dribbelt sich in den Strafraum und legt auf Nakamura ab. Dessen Schuss wird von Jan Paul van Hecke noch entscheidend abgefälscht und schlägt unhaltbar zum 1:1 ein (57.).

Traumtor zur erneuten Führung

Die Niederländer zeigen sich vom Ausgleich wenig beeindruckt und schlagen nur sieben Minuten später zurück. Gravenberch findet Crysencio Summerville am rechten Strafraumeck, der nach innen zieht und mit einem Robben-Gedächtnisschuss via Innenstange zum 2:1 trifft (64.).

In weiterer Folge verpasst Oranje die Vorentscheidung. Gakpo scheitert mit einem tückischen Abschluss an Suzuki (73.), während Japan zunehmend Druck aufbaut. Junya Ito sorgt auf der rechten Seite immer wieder für Gefahr, auch wenn die Abschlüsse zunächst noch zu harmlos ausfallen.

Japan drängt auf den Ausgleich

Die Schlussphase gehört schließlich den Asiaten. Die Niederländer ziehen sich immer weiter zurück und wirken zunehmend unsicher. Nach einem harten Ellbogeneinsatz von Memphis Depay gegen Taniguchi sieht der Angreifer Gelb (83.), wenig später liegt der Ausgleich bereits in der Luft.

Und tatsächlich belohnt sich Japan kurz vor Schluss. Nach einer Ecke steigt Ogawa hoch und bringt den Ball gefährlich aufs Tor, Kamada fälscht noch entscheidend ab, dennoch sieht Bart Verbruggen nicht glücklich aus (89.).

Damit müssen sich die leicht favorisierten Niederländer trotz zweimaliger Führung mit einem Punkt begnügen. Japan bestätigt hingegen seine starke Form und sorgt mit dem Remis für eine kleine Überraschung.

Für die Niederlande geht es am Samstag (19:00 Uhr MESZ) gegen Schweden weiter. Japan trifft am Sonntag (6:00 Uhr MESZ) auf Tunesien.

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