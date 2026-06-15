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VIDEO: So entreißt Glasner-Schützling der Niederlande den Sieg
Der Crystal-Palace-Spieler schießt die Japaner spät zum Unentschieden. Die Highlights des Spiels:
Das nächste späte Tor bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft!
Daichi Kamada beschert Japan gegen die Niederlande noch einen Punkt im ersten Spiel der Gruppe F. In Dallas gibt es am Ende ein 2:2.
Während die erste Hälfte noch ereignisarm verläuft, entwickelt sich nach der Pause ein unterhaltsames Spiel auf beiden Seiten. Alle Tore gibt es im Video zu sehen.