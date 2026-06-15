VIDEO: So entreißt Glasner-Schützling der Niederlande den Sieg

Das nächste späte Tor bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft!

Daichi Kamada beschert Japan gegen die Niederlande noch einen Punkt im ersten Spiel der Gruppe F. In Dallas gibt es am Ende ein 2:2.

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Während die erste Hälfte noch ereignisarm verläuft, entwickelt sich nach der Pause ein unterhaltsames Spiel auf beiden Seiten. Alle Tore gibt es im Video zu sehen.

Alle vier Treffer und eine strittige Depay-Szene im VIDEO: