WM-Programm, 14. Juni: Erster Auftritt von Deutschland
Die DFB-Elf bekommt es zum Auftakt mit Curacao zu tun. Danach fordert die Niederlande Japan heraus. Die Spiele am 14. Juni im Überblick:
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 nimmt Fahrt auf!
Ein Überblick über den Zeitplan:
Programm, 14. Juni (MEZ):
19:00 Uhr: Deutschland - Curacao (LIVE-Ticker >>>)
Deutschland geht als klarer Favorit in die Gruppe und will nach den Vorrunden-Aus 2018 und 2022 wieder ein erfolgreiches WM-Turnier spielen.
Curaçao feiert bei der WM 2026 seine erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft.
22:00 Uhr: Niederlande - Japan (LIVE-Ticker >>>)
Die Niederlande gehören zu den traditionsreichsten WM-Nationen und standen bereits dreimal im WM-Finale (1974, 1978, 2010).
Japan nimmt zum achten Mal in Folge an einer WM teil und qualifizierte sich als erstes Team außerhalb der Gastgeberländer für die WM 2026.
Programm, 15. Juni (MEZ):
01:00 Uhr: Elfenbeinküste - Ecuador (LIVE-Ticker >>>)
Die Elfenbeinküste ist zum vierten Mal bei einer WM dabei, überstand jedoch nie die Gruppenphase.
Ecuador schaffte es 2006 immerhin bis ins Achtelfinale.
04:00 Uhr: Schweden - Tunesien (LIVE-Ticker >>>)
Schweden und Tunesien haben noch nie bei einer WM gegeneinander gespielt.
Während Schweden 1958 im WM-Finale stand, hat es Tunesien noch nie über die Gruppenphase hinaus geschafft.
18:00 Uhr: Spanien - Kap Verde (LIVE-Ticker >>>)
Kap Verde ist zum ersten Mal bei einer WM dabei, ein Punktgewinn gegen Europameister und Titel-Mitfavorit Spanien wäre eine Sensation.
21:00 Uhr: Belgien - Ägypten (LIVE-Ticker >>>)
Ägypten ist zum vierten Mal für eine WM qualifiziert, wartet aber noch auf den ersten Sieg bei einer Endrunde.
Belgiens goldene Generation ist zwar in die Jahre gekommen, dennoch zählt man 2026 zum erweiterten Kreis an Top-Nationen.
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Alle Tabellen/Gruppen der Fußball-WM 2026 >>>