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WM-Programm, 14. Juni: Erster Auftritt von Deutschland

Die DFB-Elf bekommt es zum Auftakt mit Curacao zu tun. Danach fordert die Niederlande Japan heraus. Die Spiele am 14. Juni im Überblick:

WM-Programm, 14. Juni: Erster Auftritt von Deutschland Foto: © GEPA
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Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 nimmt Fahrt auf!

Ein Überblick über den Zeitplan:

Programm, 14. Juni (MEZ):

19:00 Uhr: Deutschland - Curacao (LIVE-Ticker >>>)

  • Deutschland geht als klarer Favorit in die Gruppe und will nach den Vorrunden-Aus 2018 und 2022 wieder ein erfolgreiches WM-Turnier spielen.

  • Curaçao feiert bei der WM 2026 seine erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft.

22:00 Uhr: Niederlande - Japan (LIVE-Ticker >>>)

  • Die Niederlande gehören zu den traditionsreichsten WM-Nationen und standen bereits dreimal im WM-Finale (1974, 1978, 2010).

  • Japan nimmt zum achten Mal in Folge an einer WM teil und qualifizierte sich als erstes Team außerhalb der Gastgeberländer für die WM 2026.

Programm, 15. Juni (MEZ):

01:00 Uhr: Elfenbeinküste - Ecuador (LIVE-Ticker >>>)

  • Die Elfenbeinküste ist zum vierten Mal bei einer WM dabei, überstand jedoch nie die Gruppenphase.

  • Ecuador schaffte es 2006 immerhin bis ins Achtelfinale.

04:00 Uhr: Schweden - Tunesien (LIVE-Ticker >>>)

  • Schweden und Tunesien haben noch nie bei einer WM gegeneinander gespielt.

  • Während Schweden 1958 im WM-Finale stand, hat es Tunesien noch nie über die Gruppenphase hinaus geschafft.

18:00 Uhr: Spanien - Kap Verde (LIVE-Ticker >>>)

  • Kap Verde ist zum ersten Mal bei einer WM dabei, ein Punktgewinn gegen Europameister und Titel-Mitfavorit Spanien wäre eine Sensation.

21:00 Uhr: Belgien - Ägypten (LIVE-Ticker >>>)

  • Ägypten ist zum vierten Mal für eine WM qualifiziert, wartet aber noch auf den ersten Sieg bei einer Endrunde.

  • Belgiens goldene Generation ist zwar in die Jahre gekommen, dennoch zählt man 2026 zum erweiterten Kreis an Top-Nationen.

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