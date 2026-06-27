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Verletzt! Spanien-Angreifer droht WM-Aus

Der 23-Jährige zog sich im letzten Gruppenspiel gegen Uruguay eine Verletzung zu. Nun dürfte er wohl für die gesamte Weltmeisterschaft ausfallen.

Verletzt! Spanien-Angreifer droht WM-Aus Foto: © IMAGO / Bildbyran
Textquelle: © LAOLA1
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Gegen Uruguay feierte Spanien im letzten WM-Gruppenspiel einen 1:0-Sieg (zum Spielbericht>>>), zieht als Erster mit sieben Zählern souverän ins Sechzehntelfinale ein.

Auf wen Lamine Yamal & Co. dort treffen, hängt von dem Ausgang der Partie Österreich gegen Algerien am Sonntag ab (ab 4 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Mit Yeremy Pino dürfte ein spanischer Angreifer dann nicht mehr Teil des Aufgebots sein – der 23-Jährige von Crystal Palace wurde gegen Uruguay eingewechselt und zog sich in der Schlussphase eine Verletzung am Schlüsselbein zu.

"Er hat eine Verletzung, die dazu führen könnte, dass er die (restliche, Anm.) Weltmeisterschaft verpasst. Leider könnte es sich um eine Schlüsselbeinverletzung handeln, wir werden sehen", so Spaniens Cheftrainer Luis de la Fuente auf der Pressekonferenz nach der Partie.

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