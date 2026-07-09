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Heute 22:00 Uhr
NEWS
WM heute: Viertelfinale Frankreich - Marokko
Im ersten Viertelfinale bei der WM 2026 kommt es zu einem Art "Nachbarschaftsduell" zwischen Frankreich und Marokko. LIVE-Infos:
Die Fußball-WM 2026 geht in die entscheidende Phase!
Im ersten Viertelfinale treffen Frankreich und Marokko am Donnerstag aufeinander (ab 22 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Der Weltmeister von 2018 setzte sich gegen Paraguay mit 1:0 durch. Goldtorschütze war Kapitän Kylian Mbappé durch einen Elfmeter.
Marokko bezwang Co-Gastgeber Kanada klar mit 3:0.
Im Halbfinale würde Spanien oder Belgien warten.