Die Fußball-WM 2026 geht in die entscheidende Phase!

Im ersten Viertelfinale treffen Frankreich und Marokko am Donnerstag aufeinander (ab 22 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Der Weltmeister von 2018 setzte sich gegen Paraguay mit 1:0 durch. Goldtorschütze war Kapitän Kylian Mbappé durch einen Elfmeter.

Marokko bezwang Co-Gastgeber Kanada klar mit 3:0.

Im Halbfinale würde Spanien oder Belgien warten.

Frankreich - Marokko im LIVE-Ticker: