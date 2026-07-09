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WM heute: Viertelfinale Frankreich - Marokko

Im ersten Viertelfinale bei der WM 2026 kommt es zu einem Art "Nachbarschaftsduell" zwischen Frankreich und Marokko. LIVE-Infos:

WM heute: Viertelfinale Frankreich - Marokko Foto: © IMAGO / ZUMA Press
Textquelle: © LAOLA1
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Die Fußball-WM 2026 geht in die entscheidende Phase!

Im ersten Viertelfinale treffen Frankreich und Marokko am Donnerstag aufeinander (ab 22 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Der Weltmeister von 2018 setzte sich gegen Paraguay mit 1:0 durch. Goldtorschütze war Kapitän Kylian Mbappé durch einen Elfmeter.

Marokko bezwang Co-Gastgeber Kanada klar mit 3:0.

Im Halbfinale würde Spanien oder Belgien warten.

Frankreich - Marokko im LIVE-Ticker:

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