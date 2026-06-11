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Spanien im Check: Stars, Marktwert & Chancen

Wer ist der Schlüsselspieler? Wie hoch ist der Marktwert des Teams? Was ist bei der WM 2026 zu erwarten? WM-Teilnehmer Spanien im Check:

Spanien im Check: Stars, Marktwert & Chancen Foto: © IMAGO/NurPhoto / KI
Textquelle: © LAOLA1
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Weltranglisten-Platzierung: 2

Beste WM-Platzierung: Weltmeister 2010 (17 WM-Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Luis de la Fuente (seit 2023)

Marktwert gesamt: 1,22 Milliarden Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Lamine Yamal (FC Barcelona) – 200,00 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Pedri & Lamine Yamal (beide FC Barcelona), Rodri (Manchester City)

Bevorzugtes System: 4-3-3

Kader im Überblick >>>

WM-Einschätzung:

Neben Argentinien und Frankreich zählt Spanien zu den absoluten Topfavoriten. Die letzten Weltmeisterschaften verliefen für den Europameister allerdings enttäuschend. Beim WM-Titel 2010 kam die „Furia Roja“ letztmals über das Achtelfinale hinaus. Bei diesem Turnier ist ihnen auf alle Fälle wieder um einiges mehr zuzutrauen. Die Qualität für den Titel haben sie allemal.

WM - Spielplan und Ergebnisse >>>

Ranking: Die WM-Trikots der 48 Teilnehmer

#48 - Jordanien
#47 - Iran

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