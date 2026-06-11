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Österreich im Check: Stars, Marktwert & Chancen

Wer ist der Schlüsselspieler? Wie hoch ist der Marktwert des Teams? Was ist bei der WM 2026 zu erwarten? WM-Teilnehmer Österreich im Check:

Österreich im Check: Stars, Marktwert & Chancen Foto: © GEPA / KI
Textquelle: © LAOLA1
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Weltranglisten-Platzierung: 23

Beste WM-Platzierung: 3. Platz 1954 (9 WM-Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Ralf Rangnick (seit 2022)

Marktwert gesamt: 242,20 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Konrad Laimer (FC Bayern) - 32 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund)

Bevorzugtes System: 4-2-3-1 / 4-3-3

Österreichs Kader im Überblick >>>

WM-Einschätzung:

Das Team von Ralf Rangnick bekommt es in Gruppe J mit Algerien, Jordanien und Argentinien zu tun. Erstgenannte sollten schlagbar, aber nicht zu unterschätzen sein. Argentinien gilt hingegen als großer Favorit der Gruppe. Als Zweiter würde man im Sechzehntelfinale vermutlich auf Spanien treffen. Auch wenn die ÖFB-Elf durchaus über gute Qualität verfügt, könnte dieser Brocken noch eine Nummer zu groß sein. Der Ausfall von Leistungsträger Christoph Baumgartner wiegt zudem schwer.

WM - Spielplan und Ergebnisse >>>

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