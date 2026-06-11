Die Entscheidung ist gefallen!

Ralf Rangnick nominiert Dejan Ljubicic für den verletzten Christoph Baumgartner nach – und sorgt damit für Diskussionen.

Während viele Fans den Schalke-Legionär aufgrund seines starken Frühjahrs und des Aufstiegs mit Schalke befürworten, hätten andere lieber einen offensiveren Spielertypen im WM-Kader gesehen.

"YES! Der Spieler, den ich schon seit vielen Wochen gefordert habe!", schreibt User "Der Fremde" auf LAOLA1.

"Komplett nicht nachvollziehbar", hält "Eintracht Frankfurt Adler" dagegen.

Welche Rolle könnte Ljubicic bei der WM einnehmen? Warum fiel die Wahl auf den 28-Jährigen? Und was verrät die Nachnominierung über Rangnicks Pläne für das Turnier?

Hannes, July und Patrick analysieren die Personalentscheidung – inklusive Einschätzungen von Harald direkt aus dem ÖFB-Camp.

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